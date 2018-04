James Gunn smentisce una teoria di un fan su Avengers: Infinity War

Il 25 aprile in Italia debutterà sul grande schermo Avengers: Infinity War, nuovo episodio della maxisaga dei Marvel Studios per la regia dei fratelli Russo. E, mentre attendiamo di vederlo, scopriamo oggi che è arrivata la smentita ad una teoria.

Secondo questo fan, in Avengers: Infinity War scopriremo che la Gemma dell'Anima, ancora non mostrata all'interno del Marvel Cinematic Universe, la possederà Adam Warlock, il personaggio 'presentato' alla fine di Guardiani della Galassia vol.2 ancora in un bozzolo. Ma la teoria ha avuto vita breve perché a smentirla, direttamente su Twitter, è stato il filmaker dietro i due Guardiani della Galassia e produttore esecutivo di Infinity War, James Gunn, che ha confermato che il rumor "non è corretto". La ricerca della Gemma dell'Anima continua...

Sinossi: In Marvel's Avengers: Infinity War, mentre i Vendicatori continuano a proteggere il mondo da minacce troppo grandi per essere gestite da un solo eroe, emerge una nuova minaccia dalle ombre cosmiche: Thanos, un despota di infamia intergalattica. Il suo obiettivo è raccogliere tutte le sei Gemme dell'Infinito, manufatti di un potere inimmaginabile, e usarle per infliggere la sua volontà contorta in tutto l'universo. Tutte le battaglie che gli Avengers hanno combattuto hanno portato a questo: il destino della Terra e della stessa esistenza non è mai stato cosi incerto.