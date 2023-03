James Gunn smentisce il ruolo di Logan Lerman in Superman Legacy: 'Non so chi sia'

"James Gunn ha recentemente dichiarato di avere una "lista di attori" per Superman: Legacy, e ora, all'indiscrezione secondo la quale l'attore favorito è Logan Lerman, il regista ha colto l'occasione per mettere le cose in chiaro.

"Per la cronaca, non so chi sia" ha dichiarato, per poi aggiungere: "Ragazzi, questa non è una frecciatina all'attore. Sono molti i professionisti del mondo dello spettacolo che non conosco. Ora che mi dici chi è, posso riconoscerlo, e, onestamente, penso che abbia talento. Ma non l'ho mai incontrato, e lui non ha mai preso parte a una conversazione sulla possibilità di interpretare Superman". Riguardo la celebre "lista di attori", invece, ha speso le seguenti parole: "Se c'è un nuovo ruolo da interpretare, non mi limito a parlare con un unico attore. Sto soltanto creando degli elenchi privati, così da preparare il materiale per le audizioni".

A dispetto di quanto molte persone potrebbero credere, Logan Wade Lerman è un attore di tutto rispetto: classe '92, ha partecipato a un gran numero di progetti cinematografici (Noi siamo infinito, Percy Jackson e gli dei dell'Olimpo - Il ladro di fulmini, Bullet Train) e televisivi (The Flannerys, A Painter House, Hunters), oltre a essere il produttore di Indisgnazione e The Vanishing of Sidney Hall. Tra i numerosi riconoscimenti, nel 2004 ha conseguito lo Young Artist Awards come miglior performance in un film TV, miniserie o special – Giovane attore principale (A Painter House), mentre nel 2014 il Premio al Festival di Cannes come rivelazione maschile (Fury).

Per approfondire l'argomento, una domanda sorge spontanea: quali sono i possibili candidati per interpretare Kal El in SUperman Legacy?