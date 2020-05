James Gunn contro il sito We Got This Covered: 'Trovatevi altre fonti'

James Gunn mette in guardia i suoi fan: il regista di Guardiani della Galassia e The Suicide Squad ha avvertito tramite Twitter i suoi follower e un noto sito di fare molta attenzione alle fonti a cui ci si affida prima di dare per vere alcune notizie.

Il sito in questione è We Got This Covered e spesso ha preso qualche cantonata anche piuttosto grossa: il pensiero va ad esempio a quando Guillermo Del Toro si trovò costretto a smentire il suo ingaggio come regista per un remake live-action di Atlantis.

Logico, nel mondo dell'informazione può capitare a tutti di sbagliare un tiro: il ripetersi della cosa ha però convinto Gunn che fosse il caso di fare un po' di chiarezza sulla questione, tanto più che stavolta la cosa interessava in maniera diretta una sua produzione (la notizia riguardava un coinvolgimento di Arnold Schwarzenegger in Guardiani della Galassia Vol.3).

"Ragazzi, avete decisamente bisogno di cercare qualche nuova fonte. Chiunque sia, questa continua a passarvi notizie false" ha sbottato Gunn su Twitter, rivolgendosi direttamente a We Got This Covered. Insomma, più chiaro di così...

