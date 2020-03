James Gunn sicuro: 'Disney mi ha richiamato senza sapere di The Suicide Squad'

Il licenziamento di James Gunn da parte di Disney fu una notizia tristissima per i fan che avevano amato i primi due capitoli di Guardiani della Galassia, ormai rassegnati ad 'accontentarsi' di rivedere il regista soltanto in The Suicide Squad.

Le cose, come poi sappiamo, sono fortunatamente tornate al loro posto: James Gunn è stato riaccolto in casa Disney e nei prossimi tempi sfornerà quindi anche Guardiani della Galassia vol.3 oltre all'attesissimo film con Margot Robbie nei panni di Harley Quinn.

Come tutti ricorderete, l'annuncio del ritorno di Gunn fu dato quando il suo coinvolgimento in The Suicide Squad era ormai cosa nota, il che lasciò pensare che Disney avesse voluto far tornare il figliol prodigo quasi per timore di aver fatto un regalo alla concorrenza.

Stando a quanto scritto da Gunn in risposta ad un commento su Instagram, però, le cose sarebbero andate diversamente: "So per certo che mi avrebbero riassunto [senza The Suicide Squad], perché quando parlarono con me la prima volta non sapevano ancora di Squad" ha risposto il regista a chi gli chiedeva della possibilità di tornare in orbita Marvel senza esser stato prima avvicinato da DC.

Gunn, intanto, ha recentemente dichiarato concluse le riprese di The Suicide Squad; il regista stesso aveva qualche tempo fa interrotto la produzione di The Suicide Squad per dire addio al suo cane.