James Gunn sfida Baby Yoda con l'albero di Natale a tema Baby Groot

Mentre continuano a spopolare i meme di Baby Yoda dopo l'uscita del nuovo episodio di The Mandalorian, James Gunn ha ricordato che esiste anche un piccolo grande personaggio nelle fila del Marvel Cinematic Universe.

Come potete vedere in calce alla notizia, infatti, il regista dei Guardiani della Galassia ha pubblicato su Instagram una foto del suo speciale albero di Natale a tema Baby Groot, la versione baby del personaggio doppiato da Vin Diesel che ha rapito i cuori dei fan nel secondo volume dei Guardiani.

Apparso anche in Avengers: Infinity War ed Avengers: Endgame in versione teenager, l'alieno-albero farà ritorno anche nel terzo capitolo che Gunn dirigerà dopo aver terminato i suoi impegni con The Suicide Squad, le cui riprese si stanno svolgendo proprio in questi mesi.

La data di uscita di Guardiani della Galassia vol. 3 non è ancora stata annunciata, e considerando il calendario della Fase 4 del MCU non arriverà prima del 2022, anno in cui sono ancora liberi 3 dei 4 slot fissati dalla Disney - l'unico occupato è quello di Black Panther 2. Insieme al ritorno Guardiani potrebbero debuttare anche i già annunciati Blade, Ant-Man 3 o Captain Marvel 2. Quali film vi piacerebbe vedere nel 2022? Fatecelo sapere nei commenti qui sotto.