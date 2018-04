James Gunn ha scritto i dialoghi dei Guardiani della Galassia in Avengers: Infinity War

Mentre ichiedono ai propri fan di non Avengers: Infinity War quando debutterà nelle sale cinematografiche di tutto il mondo, oggi veniamo a conoscenza di un nuovo dettaglio della lavorazione del cinecomic.

Sebbene non ci siano tante informazioni a riguardo, l'attore Dave Bautista a.k.a. Drax il Distruttore ha confermato, durante l'Awesome Con, che James Gunn ha scritto i dialoghi per i Guardiani della Galassia all'interno di Avengers: Infinity War.

Gunn aveva già spiegato che aveva aiutato i filmaker e aveva 'tenuto d'occhio' la caratterizzazione dei Guardiani all'interno del film, ma è la prima volta che leggiamo che, invece, ha proprio collaborato alla sceneggiatura che, ricordiamo, è firmata da Christopher Markus & Stephen McFeely. Gunn, qui accreditato come produttore esecutivo, ha co-scritto e diretto il primo film sui Guardiani della Galassia nel 2014 ed è tornato, sia come regista che come sceneggiatore, di Guardiani della Galassia vol.2 nel 2017; attualmente sta scrivendo il terzo capitolo.

Dopo aver stuzzicato i fan con l'introduzione delle potenti e pericolose Gemme dell'Infinito, in Infinity War il temibile Thanos (Josh Brolin) ha intenzione di recuperare tutte le Gemme per i suoi terribili scopi che porterebbero il caos più totale nell'intera galassia. Gli Avengers e alcuni tra i più potenti supereroi della Terra sono costretti ad allearsi per combattere il nemico comune ed impedire che recuperi tutte le Gemme dell'Infinito. Nella battaglia, i Vendicatori saranno aiutati dal team galattico dei Guardiani della Galassia.