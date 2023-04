James Gunn saluta la Marvel: 'Superman: Legacy sarà diverso da Guardiani della Galassia'

Dopo aver stroncato i rumor sul casting di Logan Lerman per Superman: Legacy, il regista e sceneggiatore James Gunn è tornato a parlare dell'attesissimo primo film dei suoi nuovi DC Studios in un'intervista nella quale ha sostanzialmente dato l'addio ai Marvel Studios e a Guardiani della Galassia.

Come di certo già saprete, infatti, James Gunn è stato scelto per guidare i DC Studios e tracciare la rotta per il reboot del DC Universe, compito che assumerà al cento per cento dopo l'uscita nelle sale cinematografiche di Guardiani della Galassia Vol.3, che sarà il suo ultimo film con i Marvel Studios. In una nuova intervista esclusiva con Rolling Stones, l'autore ha dichiarato: "Ho imparato così tanto dalla realizzazione dei capitoli della saga di Guardiani della Galassia, ma non è che Superman avrà la stessa esatta atmosfera di un film dei Guardiani. Anzi, in realtà è molto diverso."

Il regista ha proseguito augurando ai Marvel Studios tutta la fortuna possibile per il futuro del Marvel Cinematic Universe, notando allo stesso tempo che i film di supereroi stanno attraversando un periodo di transizione e che c'è bisogno di rinnovare la formula: "Voglio davvero che la Marvel continui a fare buoni film. Ad essere sincero, penso che più la Marvel continuerà a fare film sempre migliori, meglio sarà per noi alla DC, e ovviamente vale anche il contrario: se i film migliori saranno quelli DC, allora la Marvel sarà motivata a fare ancora meglio. Quando le persone vedono film brutti, smettono di spendere soldi per guardarne ancora. Il concetto di 'stanchezza' verso i film di supereroi è reale, ma non ha nulla a che fare con i supereroi. Ha a che fare con il tipo di storie che vengono raccontate. Tutti adorano Superman. Tutti adoriamo Batman. Tutti amiamo Iron Man. Questi personaggi li abbiamo nei nostri cuori: il problema è quando i loro film diventano un mucchio di sciocchezze, a quel punto tutta la baracca diventa davvero noiosa. Personalmente sono stanco della maggior parte dei film spettacolari, fanno fatica a trovare una storia emotivamente potente."

Guardiani della Galassia 3 uscirà il 3 maggio in Italia.