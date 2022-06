James Gunn a ruota libera: The Suicide Squad 2, serie tv DC e il futuro oltre la Marvel

Nel corso di una recente intervista promozionale con The Playlist, James Gunn ha parlato del futuro della sua carriera e dei tanti progetti ai quali sta lavorando, sia sotto Marvel che sotto DC che addirittura oltre il mondo dei supereroi.

Attualmente il regista sta completando Guardiani della Galassia 3, le cui riprese sono state completate qualche settimana fa in vista dell'uscita nelle sale nel 2023, ma come saprete il capitolo conclusivo della (sua) trilogia MCU rappresenterà la fine della sua esperienza con i Marvel Studios. Allo stesso tempo, Gunn ha intenzione di proseguire il suo viaggio nel mondo DC con un sequel di The Suicide Squad e un'altra serie tv spin-off dopo il successo ottenuto da Peacemaker (ancora inedita in Italia), e starebbe anche lavorando ad un nuovo film totalmente originale e slegato dal mondo dei supereroi.

"Sto lavorando molto duramente su un altro progetto DC, in cui sono molto coinvolto sia in fase di scrittura che alla regia", ha spiegato l'autore. "Torneranno diversi personaggi di Peacemaker, ma non posso dire altro. Nel frattempo sono coinvolto anche in un altro paio di cose, sempre per la DC, e si, abbiamo parlato anche del sequel di The Suicide Squad...ma la verità è che i miei giorni, come quelli di tutti gli altri, hanno solo un determinato numero di ore, quindi non posso lavorare costantemente ad ogni cosa. E la verità è che mi sono divertito così tanto a lavorare in televisione che penso che è lì che passerò il prossimo anno della mia vita."

Per quanto riguarda il suo lavoro extra-supereroi, il regista ha detto: "Sto pensando a quale sarà il prossimo film, potrebbe anche essere qualcosa di completamente diverso dal mondo DC. E sono entusiasta dell'arrivo di Mike De Luca in Warner Bros., francamente, perché lo conosco da molto tempo, siamo amici da molti, molti anni. Non sono sicuro di cosa farò dopo, chissà: perché potrebbe essere un film fuori dalla DC, ma potrebbe anche essere un nuovo Suicide Squad...o magari un altro film DC slegato da Suicide Squad. Chi può dirlo, non ne sono sicuro."

Recentemente, James Gunn aveva stuzzicato i fan sui social lasciando intendere che potrebbe tornare a lavorare con Idris Elba per uno spinoff su Bloodsport. Cosa vi aspettate dal futuro di James Gunn? Ditecelo nei commenti.