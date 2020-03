James Gunn rivela il suo videogame preferito in termini di storytelling

James Gunn, che attualmente sta lavorando alla post-produzione di The Suicide Squad per la Warner/DC, è molto attivo sui social network, specialmente su Twitter e Instagram, dove spesso risponde alle domande rivoltegli dai fan su ogni genere di argomento.

L'ultima di queste richiedeva al regista di rivelare quale fosse il suo videogame preferito, ma non in termini di giocabilità e design, bensì in merito puramente allo storytelling del prodotto, essendo Gunn anche lo sceneggiatore delle sue pellicole e avendo quindi una certa dimestichezza in materia. Il regista ha quindi risposto senza mezzi termini che il suo preferito "di tutti i tempi è Star Wars: Knights of the Old Republic". Il videogame uscito nel 2003 affrontava per la prima volta un'intera nuova era nella saga di Star Wars, in cui alcuni elementi di esso sono entrati perfino nel canone ufficiale.

Nel corso di una story simile, ma precedente, Gunn aveva specificato di non essere particolarmente interessato all'opportunità di dirigere un giorno un film della saga di George Lucas: "No, non mi interessa in qualità di cineasta. Non riesco a pensare a nessun franchise al quale vorrei unirmi che non sia uno di quelli di cui faccio già parte".

In altre parole, sembra che Gunn sia più che felice di lavorare ai film Marvel e DC rispetto all'idea di una collaborazione con Lucasfilm: è stato ampiamente documentato nel corso degli anni quanti problemi fuori e dentro il set J.J. Abrams e Rian Johnson abbiano dovuto sopportare per il loro lavoro nel franchise, con schiere di fan infuriati e infiniti rotocalchi di polemiche, senza dimenticare Gareth Evans (Rogue One), Phil Lord e Christopher Miller (la prima versione di Solo) e Colin Trevorrow (prima versione di Star Wars IX), che hanno dovuto sudare le fatidiche sette camice a causa dei contrasti con la casa di produzione.