James Gunn rivela qual è l'attore con cui preferisce lavorare, la risposta vi commuoverà

Dopo aver spiegato come fa a lavorare contemporaneamente per Marvel e DC e qual è stato il film di Guardiani della Galassia più divertente da girare, James Gunn ha anche svelato l'attore con cui preferisce lavorare.

Nel corso degli anni il regista e sceneggiatore ha potuto lavorare con una serie di leggende di prim'ordine, tra le quali citiamo Sylvester Stallone, David Hasselhoff e Kurt Russell, senza considerare gli attori più in vista del momento come Zoe Saldana, Vin Diesel, Bradley Cooper, Dave Bautista, Michael Rooker, Elizabeth Banks e Chris Pratt.

E mentre, proprio in questi giorni, sta collaborando con altre super-star mondiali per le riprese di The Suicide Squad, che includono fra gli altri Idris Elba, Taika Waititi, Peter Capaldi e Margot Robbie, il regista ha dichiarato su Instagram - come potete vedere nella foto in calce all'articolo - che nessun attore supera la gioia di poter lavorare insieme a suo fratello Sean Gunn.

Insieme, i due hanno lavorato insieme ad una manciata di film, inclusi i film di Guardians of the Galaxy, Super e The Belko Experiment, e sebbene il suo ruolo non sia stato ancora confermato, Sean apparirà anche in The Suicide Squad: la maggior parte delle indiscrezioni sembrano suggerire che Sean interpreterà un personaggio in CGI di nome Weasel.

Voi cosa ne pensate? Ditecelo nei commenti.