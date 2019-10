James Gunn rivela quale personaggio dei Guardiani vorrebbe che avesse un film tutto suo

Nel corso del suo botta e risposta con i fan di tutto il mondo organizzato su Instagram, James Gunn ha risposto anche a una curiosa domanda circa il franchise di Guardiani della Galassia: quale personaggio principale dovrebbe assolutamente avere un film tutto suo?

Gunn è stato molto diretto e non ci ha girato intorno più di tanto: personalmente sceglierebbe nientemeno che Drax il Distruttore. Il regista ha motivato tale scelta per via dell'empatia generata dal personaggio interpretato da Dave Bautista e di quanto sia facile poter vedere questa empatia all'opera. Non c'è dubbio che Bautista è già uno dei volti simbolo del franchise al pari dei colleghi Chris Pratt, Bradley Cooper e Zoe Saldana, ed è anche uno dei personaggi più noti all'interno del Marvel Cinematic Universe; al suo personaggio, non lo dimentichiamo, sono riservate le parti più comiche di Avengers: Infinity War.

Questa non è stata l'unica domanda alla quale il regista ha risposto; Gunn si è espresso anche sulle sorti di Gamora in Avengers: Endgame, svelando tuttavia che alcune scelte compiute dai fratelli Russo in quel filmdaranno "fastidio" al suo Guardiani della Galassia Vol.3. Gunn ha poi precisato che non avrà tempo per dedicarsi ai progetti di Disney+ in quanto impegnato sul set di The Suicide Squad e successivamente in quello del terzo Guardiani. Il regista ha recentemente anche anticipato l'entrata in scena di Nova in Guardiani della Galassia Vol.3. Nel prossimo film sui Guardiani, inoltre, assisteremo probabilmente ad un cambiamento di una dinamica ben consolidata tra Quill e i suoi compagni di viaggio.

Per altri approfondimenti vi rimandiamo alla possibilità che qualche Guardiano muoia nel prossimo film, che sarà l'ultimo capitolo della trilogia, e a come Gunn riesca a lavorare per Marvel e DC Films in contemporanea.