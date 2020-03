James Gunn rivela i personaggi preferiti della sua filmografia: 'Così tanti'

Il regista James Gunn è attualmente impegnato nella fase di post-produzione del nuovo The Suicide Squad, ma intanto trova il tempo per rispondere direttamente ai propri fan attraverso i social network e stavolta si è soffermato sui personaggi preferiti della sua filmografia.

Sempre attivo sul suo profilo Instagram, il regista non sapeva da dove iniziare a partire scegliendo i suoi personaggi preferiti, tratti dalla sua filmografia, ma infine rispondendo: "Così tanti. Vediamo, Rocket, Groot, Boltie in Super, molti personaggi in Squad, il sindaco in Slither".

Per quanto riguarda Rocket di Guardiani della Galassia, non è la prima volta che il regista lo cita tra i suoi personaggi preferiti in assoluto, dato che tempo fa lo aveva indicato come "un vero emarginato, Rocket sono io, quando mi sentivo in quel modo e anche dimenticato". Mentre è una novità venire a conoscenza che molti tra i nuovi personaggi presenti nel suo prossimo film DC sono tra i suoi preferiti, le riprese di The Suicide Squad si sono concluse da poco e Gunn è concentrato sulla post-produzione adesso, prima di poter finalmente vedere il film in sala nell'agosto 2021.

Per chi, poi, non ne fosse a conoscenza, Boltie è il personaggio interpretato da Ellen Page in Super, sorta di commedia/parodia del genere cinecomic diretta da Gunn poco prima del suo esordio alla Marvel con Guardiani della Galassia; il personaggio diventa nel film la spalla del protagonista, il Crimson Bolt di Rainn Wilson; mentre il "sindaco" di Slither è l'esilarante Jack MacReady, interpretato da Gregg Henry.

Recentemente, Gunn ha invitato i fan a pregare per Idris Elba, dopo la recente diagnosi di coronavirus da cui è affetto l'attore, che apparirà proprio nel prossimo The Suicide Squad del regista. "Forse pensieri e preghieri non vanno più di moda ogni giorno, ma vorrei che coloro che credono pregassero per il mio amico Idris Elba, una delle persone migliori che conosca. Vi prego anche di rimanere il più possibile a distanza di sicurezza l'uno dall'altro nelle prossime settimane. Ti voglio bene, Idris".