James Gunn rivela il suo cinecomic preferito: no, non è Guardiani della Galassia

Il regista e sceneggiatore James Gunn sta partecipando alla 30-Day Movie Challange, e arrivato al giorno 10 ha dovuto rivelare pubblicamente il suo film di supereroi preferito.

Curiosamente non c'entrano I Guardiani della Galassia né tanto meno la Suicide Squad: come potete vedere in calce all'articolo, l'autore ha scelto come suo cinecomic preferito Spider-Man: Un Nuovo Universo, film d'animazione della Sony Pictures premiato agli Oscar e ambientato nel multiverso di Spider-Man.

I fan dei film di Into the Spider-Verse e di Gunn avranno molto di cui essere entusiasti per gli anni a venire. La Sony infatti sta lavorando per ampliare il franchise di Into the Spider-Verse, con un sequel già annunciato e in programma attualmente per novembre 2022, nonché uno spin-off incentrato sui personaggi femminili. D'altra parte, Gunn tornerà al cinema l'anno prossimo con The Suicide Squad, il suo primo cinecomic per DC Films, e sta già lavorando all'attesissimo Guardians of the Galaxy Vol. 3: il film del Marvel Cinematic Universe non ha ancora una data di uscita ufficiale, ma stando al calendario dei Marvel Studios attualmente conosciuto - e la conferma che i lavori inizieranno al termine di quelli di Suicide Squad - è probabile che arriverà fra la fine del 2022 e l'inizio del 2023.

