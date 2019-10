Marvel, James Gunn risponde a tono a Scorsese: 'Guardare prima di giudicare'

Dopo le dichiarazioni di Martin Scorsese sui film dei Marvel Studios, definiti dal regista dei "parchi a tema" piuttosto che cinema, è arrivata la risposta di uno dei registi più apprezzati tra le fila del MCU, James Gunn.

"Martin Scorsese è uno dei miei 5 registi viventi preferiti" ha scritto su Twitter il regista dei Guardiani della Galassia. "Ero oltraggiato quando la gente ha preso di mira L'ultima tentazione di Cristo senza avere visto il film. Mi rattrista che ora lui stia giudicando i miei allo stesso modo."

Queste sono le parole dette da Scorsese, il cui atteso The Irishman debutterà questo novembre, durante la recente intervista con Empire Magazine: "Non li vedo. Ci ho provato, sai? Ma questo non è cinema. Onestamente la cosa più vicina a loro a cui riesco a pensare, con gli attori che fanno il meglio che possono in queste circostanze, sono i parchi a tema. Non è il cinema degli esseri umani che cercano di trasmettere esperienze emotive e psicologiche ad un altro essere umano."

Già nel 2018, anno in cui Black Panther ha firmato la prima candidatura all'Oscar come miglior film per una pellicola del Marvel Cinematic Universe, Kevin Feige aveva risposto a critiche di questo tipo ribadendo che il loro obiettivo era, prima di tutto, quello di affascinare gli spettatori.

