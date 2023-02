James Gunn risponde alle polemiche sul tweet anti-Pfizer di Zachary Levi

Mentre il DCU si appresta a entrare a tutti gli effetti nella nuova era Gunn-Safran, con tanti progetti già in cantiere, Zachary Levi ha sollevato un polverone sui social media per il suo recente tweet sulla Pfizer.

Zachary Levi ha accusato la Pfizer di essere un grosso pericolo per il mondo, spiegando il suo pensiero con un annuncio del dipartimento di giustizia secondo il quale la Pfizer fosse stata multata per pubblicità ingannevole.Nonostante nessun riferimento alla questione vaccini, il caso è esploso sulla rete causando la furia di molti fan.

A tal proposito, Gunn ha risposto, a un giornalista durante la presentazione dei nuovi progetti del DCU: “Gli attori e i filmmaker con cui lavoro diranno cose con cui sono d’accordo e altre che invece non condivido. Andrà così. Non ho una lista di cose che qualcuno possa dire a seconda di quello che penso. Non posso cambiare i miei piani ogni volta che un attore dice qualcosa che non condivido. Allo stesso modo, se qualcuno fa qualcosa di eticamente sbagliato, la questione cambia. Dobbiamo prendere queste cose in considerazione pesandole nel giusto modo. Viviamo in un mondo moderno, un posto differente”.

In riferimento al cast, il regista di Shazam 2 ha elogiato gli attori definendo una fortuna il poter lavorare con Helen Mirren e Lucy Liu. Shazam! Fury of the God uscirà al cinema a marzo 2023 e sarà il colpo di coda del vecchio DCEU, entrando, allo stesso tempo nel canone del neonato DCU firmato da James Gunn.