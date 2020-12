James Gunn risponde a Mike Pence per il nome della Space Force USA: 'Vi facciamo causa'

Nells scorse ore il governo degli Stati Uniti ha rivelato il nome ufficiale della divisione Space Force USA, un corpo militare spaziale che è stato ufficialmente ribattezzato come Guardiani.

La quesitone ha suscitato l'ilarità dei fan del Marvel Cinematic Universe, che ovviamente hanno riempito il web con paragoni ispirati ai Guardiani della Galassia. Tra questi 'fan' è spuntato nelle scorse ore anche James Gunn, regista e sceneggiatore della saga cinematografica dei Marvel Studios, che sulla sua pagina ufficiale del social network Twitter ha ricondiviso la notizia e preso in giro il vice presidente degli Stati Uniti Mike Pence.

"Possiamo fare causa a questo idiota?" ha domandato Gunn nel tweet che trovate in calce all'articolo, facendo chiaramente riferimento al 'furto' di proprietà intellettuale commesso dalla Space Force 'rubando' il nome ai Guardiani della Galassia: insomma, una storia già di per sé surreale è proseguita con un nuovo esilarante capitolo; chissà cosa succederà nelle prossime ore.

Ricordiamo che James Gunn ha realizzato The Suicide Squad per la DC Films, film che uscirà nel 2021 su HBO Max. L'autore tornerà in casa Marvel Studios con il terzo capitolo della saga di Guardiani della Galassia, la cui data di uscita è stata ufficializzata per il 2023: quali sono le vostre aspettative per il film? Ditecelo nei commenti!