James Gunn risponde alla critiche sui film ad alto budget di Jodie Foster

Uno dei primi a rispondere pubblicamente alla Foster è allora stato J ames Gunn , regista dei due apprezzati e stra-costati Guardiani della Galassia 1 e 2 , proveniente però prima di questi dalla scena indie. E scrivendo una serie di tweet in sequenza, il regista ha voluto mettere le cose in chiaro sulla critica della Foster, analizzandola. Questa la risposta tradotta: "Penso che la Foster guardi al cinema in modo antiquato e per il quale i film in franchising non possono essere stimolanti. E spesso è vero, ma non sempre. Il suo sistema di convinzioni e credenze è piuttosto comune e non del tutto privo di fondamenta. Lo dico perché la maggior parte degli studios sono in qualche modo senz'anima, vero pericolo per il futuro dei film. Ma ci sono delle eccezioni. Affinché il cinema possa sopravvivere, credo che i film spettacolari DEBBANO AVERE una visione e un cuore che tradizionalmente non hanno. E alcuni di noi stanno facendo del loro meglio per muoversi in questa direzione". Continua Gunn: "Creare film ad alto budget innovativi, umani e riflessivi è ciò che mi entusiasma veramente in questo lavoro. Per essere onesti, però, almeno per quanto riguarda le citazioni della Foster, sembra che lei guardi al cinema come mezzo per la sua crescita personale. Per me è solo parte del perché io abbia scelto questo lavoro, ma spendere molti milioni per un film deve essere più di questo -riguarda la comunicazione-, quindi la mia esperienza va oltre. Ma rispetto le idee della Foster, il suo talento e tutto ciò che ha fatto per il cinema e il modo di guardare a Hollywood". Siete d'accordo?

1. I think Foster looks at film in an old-fashioned way where spectacle film can’t be thought-provoking. It’s often true but not always. Her belief system is pretty common and isn’t totally without basis. https://t.co/IgthsjsSYm — James Gunn (@JamesGunn) 2 gennaio 2018

2. I say not without basis because most studio franchise films are somewhat soulless - and that is a real danger to the future of movies. But there are also quite a few exceptions. — James Gunn (@JamesGunn) 2 gennaio 2018

3. For cinema to survive I believe spectacle films NEED to have a vision and heart they traditionally haven’t. And some of us are doing our best to move in that direction. Creating spectacle films that are innovative, humane, and thoughtful is what excites me about this job. — James Gunn (@JamesGunn) 2 gennaio 2018

4. But, to be fair, at least from Foster’s quotes, she seems to see filmmaking as something that’s primarily about her own personal growth. — James Gunn (@JamesGunn) 2 gennaio 2018

5. For me, that may be part of why I do this, but spending many millions of dollars on a film has to be about more than that - it’s communication - so my experience is merely one spoke on that wheel. — James Gunn (@JamesGunn) 2 gennaio 2018