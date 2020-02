James Gunn ha riletto tutti i fumetti della Suicide Squad per prepararsi al film

Nel corso di un recente Q&A avvenuto sulla sua pagina ufficiale del social network Instagram, il regista e sceneggiatore James Gunn ha incontrato virtualmente i suoi fan per parlare della sua carriera e dei suoi progetti futuri.

Dopo aver svelato di aver scelto The Suicide Squad tra tre diversi progetti offerti dalla DC Films, l'autore ha raccontato di essersi preparato alla realizzazione del film leggendo tutti i fumetti della Suicide Squad mai pubblicati dalla DC Comics.

Potete vedere lo screen della Storia Instagram in calce all'articolo.

Alla domanda dell'utente: "Quante ricerche fai prima di iniziare a scrivere un film?", Gunn ha risposto semplicemente: "Ben prima di iniziare a scrivere Suicide Squad ho riletto ogni singolo fumetto di Suicide Squad".

Un processo creativo a dir poco accurato che di certo avrà fornito a Gunn diverso materiale per il suo film, che comunque ricordiamo sarà basato su una sceneggiatura originale e non ispirata ad una storia specifica. Non è chiaro quanto indietro nel tempo si sia spinta la ricerca (o la collezione) di Gunn, dato che il termine Suicide Squad alla DC Comics venne introdotto originariamente sul numero 25 della serie a fumetti The Brave and the Bold, datato 1959, mentre quello della Task Force X apparve nel terzo numero della miniserie Legends, uscito nel 1986.

Il film, lo ricordiamo, uscirà il 6 agosto 2021. Per altri approfondimenti guardate un nuovo video dal set di The Suicide Squad.