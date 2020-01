James Gunn rifiutò un film su Superman in favore di The Suicide Squad

Nel corso di una recente conversazione tenuta con i suoi follower su Instagram, James Gunn ha svelato alcuni retroscena del suo ingaggio alla Warner per la regia di The Suicide Squad, sorta di soft reboot del film di David Ayer che approderà nelle sale nel 2021.

Già nel febbraio scorso era trapelata l'indiscrezione secondo cui a Gunn sarebbe stata offerta la regia di un potenziale L'uomo d'acciaio 2, ma stando a quanto rivelato personalmente dal regista in queste ultime ore la notizia non era del tutto esatta. A quanto pare, Gunn sarebbe stato invitato dalla Warner non per dirigere The Suicide Squad, ma per scegliere una tra le tante property della DC e realizzarci un film a scelta; tutto questo all'indomani del suo licenziamento da Guardiani della Galassia Vol. 3 da parte di Marvel/Disney.

Gunn, che ama da sempre i fumetti della Suicide Squad, non ha esitato un attimo a scegliere proprio quest'ultima property con l'intento di realizzare un nuovo film. Il regista ha anche dichiarato che la Warner non era affatto preoccupata del suo lavoro con Brightburn, che in sostanza è una sorta di origin story per un Superman malvagio, di cui è stato produttore esecutivo.

"Come è stato riportato molte volte, la DC mi ha offerto di fare il film che volevo, incluso una sorta di Superman (nello specifico non si trattava di L'uomo d'acciaio 2, come è stato scritto). Ho scelto infine Suicide Squad perché è uno dei miei preferiti in assoluto. Era la storia che volevo raccontare più di ogni altra".

Da queste dichiarazioni, alcuni fan hanno inteso che al tempo la Warner non avesse intenzione di proseguire la sua avventura con il Superman di Henry Cavill, bensì volesse partire da zero: proprio come fatto - in un certo senso - proprio con il Suicide Squad di Gunn, che prenderà le distanze dal precedente film di David Ayer, una decisione resa evidente anche dall'imminente Birds of Prey, in arrivo nelle sale a febbraio.

Sul film di Gunn sappiamo che Harley Quinn cambierà look - ma avrà sempre il volto e il corpo di Margot Robbie - e la vedremo al fianco dei volti noti Viola Davis (Amanda Waller), Jai Courtney (Boomerang) e Joel Kinnaman (Rick Flagg), ma anche al fianco delle new entry David Dastmalchian (Polka-Dot Man), Steve Agee (King Shark), Daniela Melichior (Ratcatcher) e John Cena (Peacemaker). Nel film ci saranno anche Flula Borg, Nathan Fillion, Mayling Ng, Pete Davidson, Sean Gunn, Joaquin Cosio, Juan Diego Botto, Storm Reid, Taika Waititi, Alice Braga, Tinashe Kajese, Peter Capaldi, Julio Ruiz, Jennifer Holland, Idris Elba e Michael Rooker, ma il loro ruolo è attualmente sconosciuto.

The Suicide Squad uscirà il 6 agosto 2021.