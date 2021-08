James Gunn se la ride: 'Warner Bros. voleva una versione PG13 di The Suicide Squad'

Nel corso di una recente intervista promozionale, il regista James Gunn ha affermato che la Warner Bros. ha provato a chiedergli di adattare la sua sceneggiatura di The Suicide Squad per gli standard dei film PG-13.

Il cruento e grafico non-sequel di Suicide Squad di David Ayer, che nel 2016 venne classificato proprio come PG-13, è stato distribuito con un pesante rated-R per "immagini di forte violenza e sangue, linguaggio scurrile, riferimenti sessuali, uso di droghe e nudità grafica", secondo il rating MPAA. Tutte le imprecazioni e il massacro di supercriminali presente in The Suicide Squad fanno parte della natura del film di James Gunn, e infatti il regista ha realizzato il film all'unica condizione di poter procedere con rated-R.

"Ho scritto la sceneggiatura per tutto il tempo pensando al rated-R, voglio dire, mi avevano assicurato che me lo avrebbero lasciato fare" ha rivelato James Gunn a Collider. "Poi un giorno mi hanno chiesto: 'Ma per caso riusciresti a fare di questo film un prodotto PG-13?' Ho detto di no. Ho detto: 'Si, si potrebbe anche fare, ma poi dovrete assegnare la sceneggiatura a qualcun altro e trovare un nuovo regista per dirigerla: in questo modo potrete fare un film PG 13. Ma se volete che sia io a dirigerlo, allora voglio che sia un film R.' E allora hanno detto: 'Okay, ci sembra giusto.' Quindi, si, sono stati fantastici a riguardo".

In passato James Gunn ha spiegato di aver ricevuto appunti dallo studio sia sotto la direzione della DC che sotto quella dei Marvel Studios, durante lo sviluppo dei film di Guardiani della Galassia (PG-13), ma ha anche ribadito che "ogni volta che ho accettato di modificare qualcosa in base alle loro richieste, è stato perché io ho scelto di modificarla, non perché mi hanno costretto."

