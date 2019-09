James Gunn riceve un regalo dalla Marvel per l'inizio delle riprese di The Suicide Squad

James Gunn fa ormai ufficialmente parte della grande famiglia DC Films, con cui si spartisce il tempo insieme a quella dei Marvel Studios, e dopo la sua presenza insieme al resto del cast dell'atteso The Suicide Squad alla premiere del Joker di Todd Phillips, oggi il regista ha ricevuto un bel regalo da Kevin Feige e soci.

Come sappiamo, infatti, James Gunn ha cominciato a girare ormai da una settimana il film che vede tra i protagonisti anche Margot Robbie, Joel Kinnaman, Nathan Fillion e Michael Rooker, e la notizia è ovviamente arrivata anche alle orecchie dei Marvel Studios, che per festeggiare l'inizio di questa nuova avventura di un loro stretto e fidato collaboratore ha deciso di inviargli un regalo davvero molto sentito: il Libro delle Avventure.



In pratica hanno preso l'idea dello splendido Up e applicata alla loro relazione lavorativa, inserendo all'interno del quaderno di appunti, fotografie e progetti futuri una serie di immagini e note dedicate alla produzione dei due capitoli di Guardiani della Galassia, con foto dal backstage, biglietti, parti di merchandising allegate qui e lì. Tutto questo per fargli capire che la squadra non si sfascia.



The Suicide Squad è atteso nelle sale americane il 6 agosto 2021. Cosa ne pensate? Bello questo senso d'appartenenza a due realtà uguali ma differenti, non trovate? Fateci sapere le vostre opinioni.