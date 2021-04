James Gunn, i retroscena sul licenziamento dalla Disney: 'Warner mi contattò subito'

James Gunn è tornato a parlare di quando la Disney lo allontanò dalla regia di Guardiani della Galassia vol. 3 per via di alcuni controversi tweet riemersi in rete. Il filmmaker fu riassunto dai Marvel Studios qualche mese dopo, ma nel frattempo Warner Bros. lo contatto per affidargli un progetto DC a sua scelta.

"Warner mi chiamò praticamente subito dopo la notizia. Penso che tutto sia accaduto un venerdì, e credo che Warner mi chiamò il lunedì successivo per parlarmi di Superman e altre cose. Ma ci volle un po' di tempo per decidere cosa fare, dovevo pensare a guarire da un punto di vista emotivo e spirituale" ha spiegato il regista.

Come raccontato più volte dallo stesso Gunn, Warner si presentò alla sua porta lasciandogli assoluta carta bianca su quale personaggio DC trasporre sul grande schermo. "Prima di accettare qualsiasi cosa, ho preso le tre idee che mi attiravano di più. Due erano effettivamente progetti DC, e l'altra era un'idea originale. Per circa un mese, lavorai a giorni alterni ad ognuno di quei progetti, provando a capire dove sarebbero andate le idee. La Suicide Squad sembra la più entusiasmante. Fu allora che andai e dissi alla DC - perché mi avevano offerto praticamente carta bainca - che volevo fare un film sulla Suicide Squad".

Di recente Gunn è stato intervistato anche da Den of Geek, a cui ha spiegato le differenze tra i Guardiani della Galassia e i membri della squadra suicida: "Penso che si capisca fin dall'inizio del primo Guardiani che molto probabilmente, in cuor suo, Peter Quill è buono, Gamora è buona, Rocket è buono, Drax è buono. Ma nella Suicide Squad non ci sono solo brave persone. Sono cattive persone. È molto meno sentimentale in quel senso. King Shark è ancora meno sentimentale di Groot."



Intanto, Gunn ha annunciato di aver terminato la sceneggiatura di Guardiani della Galassia vol.3.