James Gunn, il regista di Guardiani della Galassia rivela i suoi brani preferiti del 2021

Si avvicina la fine dell'anno, e per tutti è tempo di classifiche. Per il regista di Guardiani della Galassia James Gunn, però, è tempo di Awesome Mix, anche se questa volta si tratta di una playlist personale e riferita al 2021.

Non è esattamente quello a cui ci ha abituati con i suoi film, ma James Gunn, da grande amante della musica qual è, non poteva lasciarsi scappare l'occasione di condividere con i suoi follower sui social i brani che hanno scandito il suo 2021.

Su Instagram infatti ha caricato un post che rimanda a una playlist Spotify intitolata "Awesome Mix 2021: James Gunn's Favorite Songs of the Year", dove ha raccolto i 26 brani che più ha gradito quest'anno.

Così da Paprika dei Japanese Breakfast ad Aoi dei Polkadot Stingray, da Rainforest di Noname a Three Way Ride dei Wildstreet, passando anche per SKrAm! di Jeff Rosenstock, il filmmaker ci ha fornito un ulteriore sguardo ai suoi gusti musicali.

Chissà, però, quali brani andranno a comporre la colonna sonora di Guardiani della Galassia 3... Per ora sappiamo le canzoni che NON vedremo nel film, come Heroes di David Bowie e un altro popolare brano che Gunn rivelò di non voler mai inserire nelle sue pellicole.

E voi, che canzoni vorreste sentire nel terzo film di Guardiani della Galassia? Fatecelo sapere nei commenti.