James Gunn: il regista di Guardiani della Galassia consiglia i migliori film d'azione

Sin da quando gli Stati Uniti d'America hanno cominciato a rendersi effettivamente conto della pericolosità del Coronavirus, James Gunn ha subito iniziato a sfornare consigli utili via social per passare al meglio l'isolamento forzato in casa, e tra le ultime raccomandazioni c'è una lunga lista di film d'azione, i suoi preferiti.

Action-thriller, per la precisione, alcuni molto conosciuti altri provenienti invece dal cinema orientale, che come gli appassionati sapranno benissimo è ricco di ottimi titoli di genere, alcune delle vere e proprie pietre miliari dell'intrattenimento in sala action.



Sono molti ma date le circostanze ve li proponiamo tutti nella lista che potete tranquillamente scrollare in basso. Lasciamo a voi la ricerca e il consiglio è comunque quello di James Gunn: se potete, recuperateli. Non ve ne pentirete. Piccola curiosità: non c'è nessun cinecomic.



Eccoli:



Kung Fu Hustle, Stephen Chow, 2004



Matrix, sorelle Wachoswki, 1999



The Bourne Ultimatum, Paul Greengrass, 2007



Die Hard, John McTiernan, 1979



Edge of Tomorrow, Doug Liman, 2014



JSA: Joint Security Area, Park Chan-wook, 2000



Tropa de Elite - Gli squadroni della morte, José Padilha, 2007



Lady Vendetta, Park Chan-wook, 2006



Mission: Impossible - Fallout, Christopher McQuarrie, 2018



Bullitt, Peter Yates, 1968



Intrigo Internazionale, Alfred Hitchcock, 1959



The Yellow Sea, Na Hong-jin, 2010



The Raid, Gareth Evans, 2012



Hero, Yimou Zhang, 2002



I Guardiani della Notte, Timur Bekmambetov, 2005



La Tigre e il Dragone, Ang Lee, 2000



Io vi troverò, Pierre Morel, 2008



The Heroic Trio, Johnnie To, 1993



Il braccio violento della legge, William Friedkin, 1972



RoboCop, Paul Verhoeven, 1987



The Killer, John Woo, 1989



Drunken Master, Chia-Liang Liu, 1994



The Legend of Fong Sai-yuk, Corey Yuen, 1993



Mad Max: Fury Road, George Miller, 2015



Kill Bill: Vol. 1, Quentin Tarantino, 2003



The Villaines, Jung Byung-gil, 2017



Revenge, Coralie Fargeat, 2017



Crank, Neveldine/Taylor, 2006



Kingsman: The Secret Service, Matthew Vaughn, 2014



1997: Fuga da New York, John Carpenter, 1981



Battle Royale, Kinji Fukasaku, 2000



Full Contact, Ringo Lam, 1992



Oldboy, Park Chan-wook, 2003



Agente 007 - Thunderball (Operazione Tuono), Terence Young, 1965



Nikita, Luc Besson, 1990



Leon, Luc Besson, 1994



Una 44 Magnum per l'Ispettore Callaghan, Ted Post, 1973



Speed, Jan de Bont, 1994



Indiana Jones e i Predatori dell'Arca Perduta, Steven Spielberg, 1981



'71, Yann Demange, 2014



Payback - La rivincita di Porter, Brian Helgeland, 1999



Equilibrium, Kurt Wimmer, 2002



John Wick, Chad Stahelski e David Leitch, 2014



Nemico Pubblico N. 1 - L'istinto di morte, Jean-Francois Richet, 2008



Nemico Pubblico N. 1 - L'ora della fuga, Jean-Francois Richet, 2008



Dove osano le aquile, Brian G. Hutton, 1968



L'angelo della vendetta, Abel Ferrara, 1981



Green Snake, Hark Tsui, 1993



Captain Phillips, Paul Greengrass, 2013



I Sette Samurai, Akira Kurosawa, 1954



Rolling Thunder, John Flynn, 1987



Il mucchio selvaggio, Sam Peckinpah, 1969



V per Vendetta, James McTeigue, 2005



Il patto dei lupi, Cristophe Gans, 2001



