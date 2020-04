James Gunn è pronto per The Suicide Squad: ha letto tutti i fumetti sui villain DC

Quando si parla di cicinecomin solitamente i fan del fumetto di dividono in due categorie: quelli entusiasti e quelli che iniziano a sudare freddo temendo il disastro. James Gunn sembra esserne al corrente e, per prepararsi al meglio, ha letto tutti i fumetti sulla Suicide Squad: ma proprio tutti!

A rivelarlo lo stesso regista di Guardiani della Galassia Vol.3 in un tweet, in calce, in cui ha voluto rassicurare i fan di lunga data della squadra di anti-eroi, forse anche e soprattutto dopo che sono rimasti scottati dalla precedente trasposizione di David Ayer (2016)... E non stiamo parlando di El Diablo.

"Ho letto tutto ciò che potevo sui personaggi su cui sto lavorando. Per esempio, ho letto ogni albo o storia della Suicide Squad e almeno l'85% delle avventure di Harley Quinn pubblicate fino al moneto d'inizio delle riprese".

Quando gli viene chiesto se l'avesse fatto solo per lavoro, il Gunn ha immediatamente risposto che avrebbe "dovuto scrivere ri-letto". A quanto sembra il regista è da sempre un grande appassionato delle storie scritte e disegnate da Ostrander, Yale e Glass, così come per quelle con protagonista Harley, e di aver letto l'intera libreria almeno una volta.

Ottime notizie dunque, soprattutto perché confermerebbero le sue precedenti dissacrazioni, secondo cui il suo The Suicide Squad sarà completamente slegato dal precedente capitolo. Per non perdere neanche un aggiornamento continuate a seguirci e, nel caso l'avesse mancato, ecco l'importante dettaglio sulla trama di The Suicide Squad rivelato da Gunn.