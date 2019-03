James Gunn presenta il trailer esteso di Brightburn

Lo scorso 6 marzo vi abbiamo presentato il nuovo full trailer ufficiale di Brightburn, oggi lo stesso James Gunn ha diffuso in rete una versione estesa del filmato, insieme ad un poster, che noi vi mostriamo comodamente in calce alla notizia.

James Gunn, che figura come produttore della pellicola, aveva abbandonato Twitter dopo che, alcuni suoi tweet di anni fa in cui scherzava pesantemente su temi forti come stupri e pedofilia, erano riemersi in rete causandogli non pochi problemi, tra cui il posto da regista per Guardiani della Galassia vol.3. Nelle ultime settimane, la Disney è tornata sui propri passi, riaffidando a Gunn la regia del cinecomic e, di conseguenza, il filmaker è tornato attivo sui social media.

Oggi Gunn ha diffuso in rete il poster ufficiale ed una versione estesa del trailer di Brightburn, che è una rivisitazione molto particolare della storia di Superman. Cosa accade se un bambino venuto dallo spazio, anziché crescere e diventare l'eroe che la Terra stava aspettando, diventa un villain? La protagonista della nostra storia è Elizabeth Banks, madre spaventata di un bimbo con dei poteri sinistri, affiancata da David Denman, Matt Jones, Jackson A. Dunn e Meredith Hagner.

La regia è affidata a David Yarovesky da una sceneggiatura firmata da Mark Gunn & Brian Gunn. Il film verrà distribuito dalla Sony Pictures a maggio.