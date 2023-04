James Gunn preoccupato: 'Voglio che Marvel faccia bei film, ma dopo Endgame è difficile'

Le difficoltà di un Marvel Cinematic Universe mai capace di convincere appieno i fan durante la Fase 4 appena conclusa sono sotto gli occhi di tutti, anche quelli di James Gunn: proprio il regista di Guardiani della Galassia vol.3 e capo dei DC Studios ha analizzato la situazione, facendo risalire il tutto ad Avengers: Endgame.

"Voglio davvero che Marvel continui a fare bei film, ma penso che sia difficile alla luce del Blip. È appena avvenuto questo evento di portata mondiale, universale. A dirla tutta, chiunque starebbe impazzendo in questo momento. È difficile scrivere storie dopo di quello, e questo è il motivo per cui con i Guardiani è più semplice, perché loro se ne sono tenuti un po' al di fuori" ha spiegato Gunn dopo aver indicato Rocket come vero protagonista di Guardiani della Galassia vol.3.

Il regista ha proseguito: "Penso che ci sia davvero questa stanchezza dei supereroi, ma penso che non abbia nulla a che fare con i supereroi. Noi amiamo Superman, amiamo Batman, amiamo Iron Man. Ma se tutto si riduce a un mucchio di roba senza senso, allora diventa noioso". Cosa ne dite? Avvertite anche voi questa sorta di stanchezza del genere? Diteci la vostra nei commenti! Qui, intanto, trovate i nuovi poster vintage di Guardiani della Galassia vol.3.