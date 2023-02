James Gunn posta Superman su Twitter, ma nei commenti si scatena l'esercito di Cavill

Superman: Legacy rappresenterà un passaggio fondamentale per questo DC Universe: il film per cui si vocifera che James Gunn possa sedersi in cabina di regia dovrà fare del suo meglio per presentarci un Clark Kent che non faccia rimpiangere quello di Henry Cavill, ma saranno in molti a non vedere di buon occhio questo avvicendamento.

Dopo aver smentito l'inizio dei casting per Superman: Legacy, dunque, proprio James Gunn è intervenuto su Twitter pubblicando una foto dell'amatissimo eroe kryptoniano: un modo come un altro per ricordarci di essere al lavoro su questo attesissimo e pericolosissimo Superman: Legacy, ma la sezione commenti ha messo subito in chiaro quanto difficile sarà il compito che attende il nuovo presidente di DC Studios.

Basta dare una rapida occhiata alle foto postate in risposta a quella di James Gunn per rendersi conto di quanto amato sia ancora Henry Cavill: l'attore, che secondo Gunn non sarebbe mai stato assunto da DC dopo il suo cameo in Black Adam, vanta ancora una fanbase attaccatissima al suo Clark Kent, e le risposte al tweet del regista non lasciano davvero dubbi su chi sarebbe stato il preferito di buona parte dei fan per questo nuovo corso. Chi avrà ragione? Lo scopriremo solo tra qualche anno!