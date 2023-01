James Gunn porterà le star di Guardiani della Galassia in DC? 'Lavorerò di nuovo con loro'

Le prime informazioni ufficiali sul futuro della DC saranno comunicate nel corso di gennaio, dunque manca poco all'attesissimo aggiornamento da parte di James Gunn e Peter Safran, ma nel frattempo le indiscrezioni e le voci di corridoio si rincorrono sul web.

A scuotere la community in tal senso, in queste ore ci ha pensano proprio lo stesso Gunn, che in una nuova intervista con Empire Magazine ha lasciato intendere che l'attore di Guardiani della Galassia Chris Pratt potrebbe raggiungerlo in casa DC, insieme a molte delle altre star della saga Marvel. Parlando con la rivista, l'autore ha elencato diversi attori del suo cast di Guardiani come "come la sua famiglia", rivelando che si aspetta che alcuni di loro lavoreranno di nuovo con lui nel suo prossimo lavoro come CEO dei DC Studios:

“Questo cast è come la mia famiglia. Non posso dire a parole quanto io sia personalmente legato a Chris Pratt e Pom [Klementieff] e Dave [Bautista] e Zoe [Saldaña] e Karen [Gillan]. Però so anche che lavorerò di nuovo individualmente con tutte quelle persone. E probabilmente lo farò durante il mio nuovo lavoro..."

I Guardiani cambieranno Galassia? La cosa non è assolutamente da escludere, considerato che James Gunn ha già fatto il contrario più volte, portando i veterani di Guardiani della Galassia Michael Rooker e Sean Gunn nel cast di The Suicide Squad e le star di The Suicide Squad Chukwudi Iwuji e Daniela Melchior nel cast di Guardiani della Galassia 3. Secondo voi chi, tra i protagonisti del franchise Marvel, volerà in casa DC alla corte di James Gunn? Ditecelo nei commenti.

Nel frattempo, James Gunn potrebbe aver svelato qualche dettaglio sul nuovo film di Superman con un post sui social.