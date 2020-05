James Gunn ha perso la Gemma del Potere per un bizzarro incidente domestico

Nel suo ultimo post sui social network, dove è sempre molto attivo ultimamente, James Gunn ha informato i propri fan che la sua tazza preferita, quella che raffigura il Guanto dell'Infinito di Thanos dei Marvel Studios, ha perso la sua Gemma del Potere. Come? A causa di un particolare incidente domestico...

La tazza con cui il regista è solito fare colazione manca della Gemma del Potere e il motivo è stato spiegato dallo stesso Gunn su Instagram, con tanto di foto che ritrae la tazza mancante di un elemento fondamentale: "Buona domenica. Sì, ho perso la Gemma del Potere nella lavastoviglie e da allora lavare le stoviglie è stato particolarmente complicato". Per pura coincidenza, Gunn ha diretto il primo film sui Guardiani della Galassia dove si dà il caso venga usata per la prima volta la Gemma del Potere in questione.

Nonostante il regista sia attualmente al lavoro sulla post-produzione di The Suicide Squad per la Warner e DC Films, ultimamente ha aggiornato i propri fan sulla lavorazione di Guardiani della Galassia Vol.3, smentendo tuttavia i rumor sull'inizio delle riprese: "Negli ultimi giorni sono in molti ad avermi mandato queste informazioni false sulla data di inizio e la location delle riprese di Guardiani della Galassia 3. Non sono veritiere, né lo sono mai state. Non so da dove siano venute fuori. Mi spiace" ha scritto il regista del MCU su Twitter, ricondividendo un post (ora eliminato) in cui si riprendevano presumibilmente delle informazioni infondate dal sito Production List.

Alcune settimane fa il regista aveva annunciato che Guardiani della Galassia Vol.3 esplorerà anche le origini di Rocket e Groot e che, purtroppo, uno dei personaggi morirà in Guardiani della Galassia Vol.3.