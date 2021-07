James Gunn ha parlato con Warner: farà altri film DC dopo The Suicide Squad?

James Gunn potrebbe avere ancora un futuro all'interno del mondo DC, dopo la regia di The Suicide Squad e la realizzazione della serie Peacemaker. In risposta ad una domanda diretta di un fan su Twitter, Gunn ha chiarito qual è la situazione attuale con Warner Bros., dopo la conclusione della lavorazione dei due progetti sopracitati.

"Hai avuto qualche confronto con Warner e DC per un altro progetto DC dopo Peacemaker? Sarò molto felice se risponderai James!" ha scritto un utente.

E Gunn, come spesso accade in questi casi, non ha deluso le aspettative e ha risposto:"Si, certo!". In occasione della sua uscita abbiamo realizzato un'analisi del trailer di The Suicide Squad.



James Gunn sostiene da sempre che apprezza molto poter costruire i propri universi in cui lavorare. Dopo il successo di Guardiani della Galassia non ha mai espresso alcun interesse a fare un film di Star Wars.

Possibile che si stia ragionando nell'ottica di affidare a Gunn una parte meno conosciuta dell'universo DC, in maniera tale da potergli fornire un terreno fertile sul quale possa sbizzarrirsi.

Tuttavia ha spiegato che potrebbe rivolgersi maggiormente alla tv nei prossimi anni, rispetto al cinema. Chissà che non possa concretizzarsi un ulteriore progetto DC proprio per il piccolo schermo.



James Gunn ha spiegato che The Suicide Squad è molto più crudo rispetto a Guardiani della Galassia, caratterizzato tra tratti maggiormente allegri e scanzonati.