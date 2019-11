James Gunn parla di girare una serie tv e dichiara: 'Un crossover Marvel e DC è possibile'

Durante un Q&A su Instagram con i suoi follower, il regista e sceneggiatore James Gunn ha parlato della possibilità di girare una serie televisiva e di vedere un giorno un film cross-over fra Marvel Studios e DC Films.

Per quanto riguarda le serie tv, all'autore è stato chiesto quale avrebbe voluto girare se ne avesse avuto la possibilità; Gunn non ha risposto in modo diretto alla curiosità del suo fan, ma in aggiunta ha prontamente rivelato:

"Ho avuto molte possibilità in passato e non l'ho ancora fatto, ma non sono contrario all'idea." La serie TV a cui si allude è probabilmente il nuovo reboot di Starsky & Hutch, qualche tempo fa messo in sviluppo da Amazon Prime Video, cui il nome di Gunn fu associato costantemente. La serie ha avuto il via libera nell'agosto del 2017, ma solo un anno dopo è arrivata la notizia che il progetto non sarebbe andato avanti, nonostante mesi di sviluppo da parte di Gunn, suo fratello Brian Gunn e il cugino Mark Gunn.

Come potete vedere poi nell'immagine che vi riportiamo in calce all'articolo, Gunn ha anche parlato dell'eventualità di un cross-over fra i due universi cinematografici per i quali lavora, ovvero MCU e Worlds of DC: proprio lui che ne rappresenta il primo, concreto ponte, grazie al precedente lavoro su Guardiani della Galassia, quello attuale su The Suicide Squad e quello futuro per Guardiani 3, ha dichiarato:

"In passato avrei detto che questa cosa era impossibile, ma oggi credo che tutto sia possibile."

Voi cosa ne pensate? Fatecelo sapere nei commenti.

