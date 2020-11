James Gunn contro i paparazzi sul set: 'Rovinano tutte le sorprese'

Trincerato in casa in Canada a causa della quarantena imposta per contenere il contagio da coronavirus, James Gunn si è recentemente scagliato contro l'operato dei paparazzi che spesso fanno trapelare importanti foto dai set nei quali è impegnato e dove mantenere un certo atteggiamento riservato è importante per preservare le varie sorprese.

Attraverso il suo profilo Twitter, infatti, il regista ha risposto in maniera ficcante e sarcastica a un utente che gli chiedeva quando riusciremo a vedere in versione ufficiale i costumi di almeno uno dei personaggi di Suicide Squad o dalla serie spin-off Peacemaker con John Cena protagonista. Gunn ha quindi risposto: "Probabilmente quando qualche testa calda si nasconderà dietro un albero per fare una brutta fotografia sgranata che non dovrebbe mai vedere la luce del giorno mentre noi ci troviamo sul set a lavorare".

Dicendo questo, Gunn lascia chiaramente intendere come ci sia un tempo e un giorno precisi in cui la produzione decide di diffondere in maniera ufficiale le immagini dal set o le immagini promozionali per la pellicola in questione, il tutto è finalizzato a sorprendere il pubblico e a non rovinargli troppo la sorpresa quando varcherà la soglia della sala cinematografica. Quelli che scattano foto di nascosto e per giunta in lontananza nei pressi di un set cinematografico rischiano di mandare in fumo tutto questo lavoro e questa programmazione molto efficace.

Nel frattempo, Gunn è impegnato nella post-produzione di The Suicide Squad e ha recentemente parlato anche dell'eventualità di un terzo film sul supergruppo DC. Come riportato da Fandom, Gunn ha dichiarato che un terzo capitolo della saga è "sicuramente una possibilità".

Sappiamo cosa voglia dire la frase 'in codice': tutto dipenderà dagli incassi. Ma considerato il successo del primo episodio, e l'aggiunta di superstar amatissime come Cena e Elba al cast, è possibile che The Suicide Squad riesca ad ottenere risultati ancora migliori.