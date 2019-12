James Gunn non vede l'ora di The Batman, elogia il regista Matt Reeves

Il regista del reboot di The Suicide Squad James Gunn ha espresso la sua eccitazione per The Batman, e ne ha approfittato per elogiare il collega Matt Reeves, che come sappiamo dirigerà il film con Robert Pattinson.

Mentre è quasi tutto pronto per l'inizio delle riprese di The Batman, il cui nastro sarà tagliato il prossimo mese nel Regno Unito, Gunn è già partito con i lavori per The Suicide Squad. Il 2021 sembra già un anno promettente per la DC Films con i due attesi ritorni (insieme al debutto di Black Adam di Dwayne Johnson), e mentre si attendono ulteriori dettagli sui due film, un follower del regista di Guardiani della Galassia durante un Q&A organizzato su Instagram ha chiesto all'autore un parere proprio su The Batman.

Gunn lo ha inserito i suoi film più attesi dei prossimi anni, definendo "un grande regista" il suo collega, che ricordiamo dopo l'esordio con Tre Amici, Un Matrimonio e un Funerale (e il rodaggio fra televisione e la sceneggiatura di The Yards di James Gray) ha ottenuto il successo di critica e pubblico con Cloverfield, Blood Story (remake statunitense dello svedese Lasciami Entrare di Tomas Alfredson) e soprattutto con la saga de Il Pianeta delle Scimmie, per la quale ha firmato gli ultimi due capitoli Dawn e War.

I dettagli completi sulla trama di The Batman sono tenuti nascosti, anche se sappiamo che il film sarà incentrato su un giovane Bruce Wayne e presenterà una vasta galleria di criminali che includerà - fra gli altri - Catwoman, il Pinguino e l'Enigmista. Il film di Matt Reeves seguirà Batman durante i suoi anni formativi come vigilante di Gotham City e si focalizzerà sulle capacità investigative del Cavaliere Oscuro in misura maggiore rispetto ai precedenti film DC, prendendo come ispirazione i noir di Hitchcock e Chinatown di Roman Polanski. Si prevede che sarà il primo capitolo di una nuova trilogia con Robert Pattinson nei panni di Batman e del primo passo di un Gotham-Verse.

Diretto da Reeves da una sceneggiatura che il regista ha scritto insieme a Mattson Tomlin, The Batman è interpretato da Robert Pattinson nei panni di Bruce Wayne, Zoe Kravitz nei panni di Catwoman, Paul Dano nei panni di Riddler, Jeffrey Wright nei panni del commissario James Gordon, Jayme Lawson nei panni di Bella, John Turturro come Carmine Falcone, Andy Serkis come Alfred Pennyworth e Peter Sarsgaard in un ruolo sconosciuto. Secondo quanto riferito, Colin Farrell dovrebbe interpretare il Pinguino e nel film sarà incluso anche il personaggio di Harvey Dent. Restate sintonizzati per i prossimi aggiornamenti, dato che con l'inizio delle riprese ormai imminente si prevedono ulteriori annunci nei prossimi giorni.

The Batman uscirà nelle sale il 25 giugno 2021. The Suicide Squad arriverà il 6 agosto 2021.

