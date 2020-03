James Gunn non è interessato alla regia di un film della saga di Star Wars

Nel corso di un incontro virtuale con i suoi fan tramite i social, il regista e sceneggiatore James Gunn ha impiegato il tempo rispondendo alle domande dei follower, e in una delle sue risposte ha spiegato che non è interessato alla regia di un futuro film della saga di Star Wars.

Il regista di Guardiani della Galassia, che prima di tornare a lavorare nel Marvel Cinematic Universe ultimerà la post-produzione di The Suicide Squad, che ha scritto e diretto per DC Films, ha spiegato che non si spingerà nella galassia lontana lontana.

"No, non mi interessa in qualità di cineasta", ha ammesso Gunn nella Instagram Story di cui trovate uno screen in calce all'articolo. "Non riesco a pensare a nessun franchise al quale vorrei unirmi che non sia uno di quelli di cui faccio già parte."

In altre parole, sembra che Gunn sia più che felice di lavorare ai film Marvel e DC rispetto all'idea di una collaborazione con Lucasfilm: è stato ampiamente documentato nel corso degli anni quanti problemi fuori e dentro il set J.J. Abrams e Rian Johnson abbiano dovuto sopportare per il loro lavoro nel franchise, con schiere di fan infuriati e infiniti rotocalchi di polemiche, senza dimenticare Gareth Evans (Rogue One), Phil Lord e Christopher Miller (il primo Solo) e Colin Trevorrow (il primo Star Wars IX), che hanno dovuto sudare le fatidiche sette camice a causa dei contrasti con la casa di produzione.

Ricordiamo che il futuro di Star Wars al cinema di include - oltre ad una trilogia scritta e diretta da Johnson - anche un nuovo film sui Sith e una produzione di Kevin Feige.