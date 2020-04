James Gunn non apprezza un film di Howard il Papero, ecco perché

Nonostante la sorprendente apparizione nella scena post credit di Guardiani della Galassia, Howard il Papero non suscita dolci ricordi in James Gunn, regista del franchise del Marvel Cinematic Universe. Gunn non apprezza particolarmente il celebre flop anni '80 Howard e il destino del mondo, con protagonista proprio il pennuto personaggio Marvel.

Nel corso di una Q&A su Instagram, a James Gunn è stato chiesto cosa pensasse del film uscito nel 1986 e la sua risposta è stata eloquente; Howard e il destino del mondo non è un buon film, a suo avviso, ma l'apprezzamento per il personaggio rimane, in particolare per il suo cameo in Guardiani della Galassia.



"Non è un bel film. Ovviamente adoro i suoi cameo perché sono responsabile per la maggior parte di loro" ha dichiarato Gunn.

Howard e il destino del mondo debuttò nelle sale nel 1986 e fu un totale fallimento, sia dal punto di vista critico sia da quello commerciale. Il film guadagnò soltanto circa la metà del suo budget e ricevette critiche pessime. Ad oggi su Rotten Tomatoes ha il 15% di votazione. Nonostante l'insuccesso del film il personaggio di Howard il Papero rimane uno dei preferiti dai fan Marvel, James Gunn compreso.

"Howard il Papero era forse il mio personaggio preferito da bambino. Avevo tutti i fumetti in cui era comparso".

Howard il Papero compare brevemente anche in Avengers: Endgame e inoltre, da quello che si è detto in seguito all'uscita del film, la decisione d'includere Howard in Endgame è stata presa all'ultimo momento. Chissà se vedremo in futuro ancora il personaggio comparire in uno dei capitoli cinematografici del Marvel Cinematic Universe.