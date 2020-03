James Gunn mette in guardia i suoi follower dagli acquisti online

James Gunn è una delle celebrità di Hollywood più attive in questi giorni di quarantena causata dall'emergenza globale di COVID-19 e di recente ha voluto utilizzare i social per ricordare l'importanza del rispetto delle regole e per mettere in guardia i suoi follower dagli acquisti online, in seguito ad una disavventura capitata in prima persona.

"Mentre andavamo in quarantena ho cercato di fare scorta di provviste alimentari su Amazon. Sembrava che la maggior parte delle cose fossero esaurite o non disponibili, quindi rendendomi conto che saremmo rimasti intrappolati qui per mesi, ho preso quello che potevo. Amo i fagioli Heinz, quindi ho comprato cinque lattine da un rivenditore per due dollari a barattolo. Guardando la foto ho pensato che fossero lattine di dimensioni normali. Oggi sono arrivate. Suppongo che avrei dovuto prestare attenzione alle porzioni (per la cronaca, anche se queste lattine hanno scritto 'The Lil One', le foto su Amazon non l'hanno affatto" ha scritto Gunn su Instagram.



La diffusione di COVID-19 ha causato interruzioni su larga scala nel settore dell'entertainment. Molti show tv hanno interrotto la loro produzione, così come diverse lavorazioni cinematografiche. Tantissime uscite al cinema sono slittate o annullate mentre i parchi divertimenti Disney hanno chiuso.

Inoltre Tom Hanks e Rita Wilson sono stati trovati positivi al COVID-19 e dopo un periodo di quarantena in Australia sono rientrati da poco negli Stati Uniti.

Anche Idris Elba è stato trovato positivo al Coronavirus, come annunciato da lui stesso sul suo account social.