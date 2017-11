James Gunn e la Marvel stanno sviluppando degli spin-off di Guardiani della Galassia

Come ormai avrete capito, nel futuro ci aspetta una vera e propria invasione di film dei. Dopo l'uscita di, fissata per il maggio del 2019, lo studio ha in cantiere almeno 20 nuovi film, anche se i personaggi coinvolti restano - giustamente - avvolti nel mistero, almeno per ora.

James Gunn, sceneggiatore e regista dei due film sui Guardiani della Galassia, sta lavorando attivamente a Guardiani della Galassia vol.3 che, se tutto andrà come previsto, arriverà nei cinema nel 2020. Il regista ha già completato la stesura del copione (almeno la prima stesura) e ha già assemblato la Awesome Mix Vol.3 ma, a quanto pare, non sarebbe l'unico film della Casa delle Idee a cui starebbe lavorando.

Kevin Feige, presidente dei Marvel Studios, ha confermato tempo fa che Gunn è attualmente il consulente per alcune delle storie cosmiche che vedremo nei prossimi anni all'interno dell'Universo Cinematografico Marvel Studios, e tra queste potrebbero esserci degli spin-off sui Guardiani della Galassia.

James Gunn in persona aveva espresso il desiderio di lavorare a tali pellicole qualche mese fa, ed ora in un'intervista con Vanity Fair sia Feige che Bob Iger, CEO della Walt Disney Pictures, hanno lasciato intendere di star lavorando a stretto contatto con il filmaker proprio a dei potenziali spin-off sui personaggi di questa saga.

Vi terremo aggiornati per ulteriori novità a riguardo.