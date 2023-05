James Gunn sulla Marvel: 'Io un supervisore, correggevo le sceneggiature degli altri film'

In attesa di scoprire se i Marvel Studios faranno Guardiani della Galassia 4 anche senza James Gunn, in una recente intervista promozionale l'autore ha ripercorso il suo lungo periodo di attività nel Marvel Cinematic Universe e la collaborazione con Kevin Feige.

Parlando con The Wrap, l'autore ha dichiarato di aver svolto per i Marvel Studios incarichi ben oltre i 'semplici' doveri di regista della saga di Guardiani della Galassia, dato che, prima del famoso licenziamento voluto dalla Disney e il passaggio alla DC per The Suicide Squad, aveva già iniziato a svolgere un ruolo di supervisione nel MCU. “Venivo consultato letteralmente su tutto" ha ricordato Gunn. "Facevo consulenza per tutti i film Marvel in lavorazione. Kevin mi mandava la sceneggiatura di Spider-Man e io le correggevo e le rimandavo indietro con i miei appunti. L'ho fatto anche con le sceneggiature di Doctor Strange, Captain Marvel e altri titoli, io mettevo le mie note e gliele spedivo", ha spiegato il regista, che a quel tempo aveva evidentemente ereditato le mansioni che Joss Whedon ricoprii all'alba del MCU. "Era una collaborazione amichevole, come un grande lavoro di squadra."

Quell'esperienza, che certamente tornerà molto utile a James Gunn ora che assumerà il controllo e la guida creativa dei nuovi DC Studios insieme al produttore Peter Safran, non si limitò solo al ruolo di supervisore, dato che l'autore aveva tracciato anche il corso dei 'prossimi 10-20 anni' di MCU cosmico. "C'erano molte cose che stavo creando e impostando per il resto del lato cosmico dell'universo Marvel", ha aggiunto Gunn.

Resta da vedere ora se un altro regista raccoglierà quelle idee oppure se i piani sono cambiati dopo la prima separazione tra l'autore e lo studio.