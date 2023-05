James Gunn: 'Marvel e DC non si odiano, è solo una teoria dei fan'

L'ultimo progetto di James Gunn nel Marvel Cinematic Universe è approdato al cinema: Guardiani della Galassia Vol. 3 saluta i fan e Gunn dall'MCU. Il regista, pronto a lanciarsi in una nuova avventura con i DC Studios ha smentito la presunta rivalità tra i franchise.

Sebbene la faida tra Marvel e DC sia solo una teoria dei fan, James Gunn, al momento sospeso tra i due mondi, ha voluto chiarire una volta per tutte che i due franchise non si odiano a vicenda a Yahoo: "Le persone hanno questa strana convinzione che Marvel e DC si odino a vicenda o che in qualche modo siano opposti. Ma non è la verità - ha detto Gunn - .Voglio dire il nostro lavoro è lo stesso. Vogliamo portare la gente nei cinema a vedere i film. Questo è ciò che conta. E penso che lavoriamo insieme per farlo. E più buoni sono i film Marvel, più meglio è per i film DC. Più buoni sono i film DC, meglio è per i film Marvel".

A suggellare il rapporto tra le due case di produzione potrebbe essere un crossover tra Marvel e DC?"Come ha spiegato - prosegue il regista - se entrambi i franchise vanno bene è meglio per tutti. Non c'è un solo vincitore. Possono esserci due vincitori perché è importante chi va a vedere i tuoi film e chi li apprezza".

James Gunn è al cinema con Guardiani della Galassia Vol 3: l'addio di Gunn al gruppo di eroi è commovente!