Per James Gunn, Marvel e DC beneficiano del successo di entrambe

Dopo aver ricevuto un regalo dalla Marvel per l'inizio delle riprese di The Suicide Squad, James Gunn ha condiviso uno splendido messaggio per la collaborazione di tutto il mondo dei cinecomic, a partire dai suoi più grandi rappresentati e dai fan.

Gunn sarà infatti il primo regista a realizzare un film sia per la DC che per il Marvel Cinematic Universe, ovviamente senza contare i reshoot di Joss Whedon per Justice League, che oltretutto svilupperà back to back - le riprese di Guardiani della Galassia vol.3 partiranno infatti una volta terminato il montaggio di The Suicide Squad. Perciò, chi meglio di lui per unire i fan di entrambe le compagnie?

"Come ho detto molte volte, alla fine, i fan di Marvel e DC hanno molto più in comune di quanto non ne abbiano. Io sono tuttora, e lo sono stato per quasi tutta la mia vita, un fan di entrambe" ha scritto Gunn nel post in cui ha ringraziato i Marvel Studios per l'imbocca al lupo. "Sia che io e miei colleghi, sia alla Marvel che alla DC, crediamo ciò che fa bene a uno studio fa generalmente bene a tutti quanti: stimolarsi a vicenda e ogni giorno con un intrattenimento sincero, spettacolare e innovativo è ciò che mantiene l'amore del pubblico di tutto il mondo per i film basati o ispirati dall'arte sequenziale."

Cosa ne pensate delle parole di Gunn? Diteci la vostra, come sempre, nei commenti qui sotto. Nel frattempo vi ricordiamo che The Suicide Squad debutterà nelle sale ad agosto 2021.