James Gunn e Margot Robbie stanno già pensando ad un nuovo progetto con Harley Quinn

Ancora prima di rivederla in azione in The Suicide Squad, la cui uscita è fissata al prossimo agosto nelle sale e su HBO Max, sembra proprio che James Gunn e Margot Robbie stiano già pianificando il futuro di Harley Quinn.

Il regista in passato ha descritto la villain/anti-eroina come il suo personaggio preferito della DC, definendo la Robbie come una delle migliori attrici con cui abbia mai lavorato, dunque non giunge come sorpresa il fatto che i due stiano pensando ad un nuovo progetto dopo il ritorno della squadra di supercattivi.

"Margot e io ne abbiamo discusso proprio l'altro giorno. Dovremo vedere cosa accadrà" ha scritto il regista su Instagram, rispondendo ad un fan curioso di sapere se avesse intenzione di collaborare nuovamente con la star di Birds of Prey dopo l'esperienza con The Suicide Squad, e riferendosi in particolare ad un nuovo titolo che coinvolga anche la stessa Harley Quinn.

In attesa di mettere gli occhi sul primo trailer ufficiale del film, vi ricordiamo che Gunn è attualmente al lavoro su Peacemaker, serie spin-off di The Suicide Squad incentrata sul personaggio interpretato da John Cena. Una volta terminati i lavori dello show, inoltre, il regista potrà finalmente dedicarsi al terzo capitolo dei Guardiani della Galassia per il MCU.