Per James Gunn, Margot Robbie è 'la migliore con cui abbia mai lavorato'

Attraverso una story pubblicata sulla propria pagina ufficiale Instagram, James Gunn ha tessuto le lodi di Margot Robbie che in questi giorni sta dirigendo nella sua versione di The Suicide Squad, sorta di soft-reboot del precedente capitolo del DCEU.

Oltre a lodare l'attrice, Gunn ha anche confermato di aver letto lo script di Bird of Prey che approderà nelle sale di tutto il mondo il prossimo febbraio: "Potrebbe essere la persona migliore con cui abbia mai lavorato".

In un precedente intervento, Gunn aveva rassicurato i fan di aver avuto carta bianca dalla Warner e il controllo creativo totale sulla pellicola: "Nel primo Guardiani della Galassia, Kevin Feige mi ha chiesto di inserire Thanos e creare una sorta di storia d'origine per le Gemme dell'Infinito. Oltre a questo, non mi è mai stato chiesto di inserire storyline per la continuity né in Vol. 2 ne per il prossimo Guardiani della Galassia Vol. 3. La DC mi ha invece dato carta bianca, totale campo libero e controllo".

Attualmente la produzione, sotto il comando di Gunn, avrebbe completato circa più di un terzo delle riprese necessarie alla pellicola, che ha una data d'uscita fissata al 6 agosto 2021; il film sarà il primo della DC Films a uscire in sala dopo l'esordio di The Batman di Matt Reeves, nel cui cast si sarebbe da poco unita l'esordiente Jayme Lawson. Del cast di The Suicide Squad faranno parte invece David Dastmalchian, John Cena, Jai Courtney, Joel Kinnaman, Alice Braga, Idris Elba e Michael Rooker, mentre non tornerà Jared Leto in quelli di Joker.

Per quanto riguarda Margot Robbie, l'attrice riprenderà i panni di Harley Quinn nell'atteso Birds of Prey (E La Fantasmagorica Rinascita di Harley Quinn), la cui uscita nelle sale italiane è fissata per il 5 febbraio 2020. Su queste pagine potete visualizzarne il trailer ufficiale.

Tra gli altri progetti DC Films in uscita vi ricordiamo Wonder Woman 1984 (l'uscita del trailer è attesa per dicembre), The Batman, The Trench e Aquaman 2.