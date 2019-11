James Gunn ha già letto la sceneggiatura di Birds of Prey

Il binomio composto da James Gunn e Margot Robbie sarà probabilmente uno dei più esplosivi della Hollywood del prossimo futuro: regista e attrice stanno infatti già lavorando insieme per The Suicide Squad, reboot targato Gunn del film di David Ayer.

Come ricorderete, però, c'è prima un'altra tappa da tenere in conto: il prossimo anno vedrà infatti l'uscita nelle sale di Birds of Prey e la Fantasmagorica Rinascita di Harley Quinn, nel quale il personaggio di Margot Robbie sarà ovviamente protagonista assoluto.

Una sorta di preludio a ciò che vedremo in The Suicide Squad dunque, per cui è comprensibile che Gunn abbia voluto buttarvi un occhio: il regista, durante una sessione di domande e risposte con i fan svoltasi tramite le storie di Instagram, ha infatti confermato di aver già letto la sceneggiatura del film. Nessun parere, ovviamente, è stato fatto trapelare: il regista di Guardiani della Galassia si è semplicemente limitato a rispondere affermativamente a chi gli ha rivolto la domanda.

Sempre durante la stessa sessione Gunn si è comunque lasciato andare ad un sentito elogio delle qualità di Margot Robbie, definita come probabilmente la miglior attrice con cui abbia mai lavorato. Ewan McGregor, invece, ha recentemente definito il suo personaggio in Birds of Prey il villain perfetto per l'era Trump.