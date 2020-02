James Gunn è già al lavoro su Guardiani della Galassia Vol. 3

Le riprese di The Suicide Squad non sono ancora terminate ma a quanto pare James Gunn sta già pensando al suo prossimo film, il terzo capitolo dei Guardiani della Galassia per cui non è ancora stata fissata una data di uscita ufficiale.

A rivelarlo è lo stesso regista, che rispondendo a un fan su Twitter ha commentato: "In questo momento sto facendo film Marvel e DC contemporaneamente." D'altronde Gunn in questi mesi ha ribadito in tutti i modi che non esiste alcuna rivalità tra le due compagnie, e dunque non è così strano che stia già preparando il terreno per la sua nuova esperienza con il MCU.

Ad inizio febbraio, Gunn ha confermato che la produzione di The Suicide Squad proseguirà per un altro mese per via delle ultime riprese che si stanno tenendo a Panama, dove di recente si è mostrato anche Idris Elba. A proposito del film DC, nei giorni scorsi sono emerse in rete le prime immagini di John Cena sul set di The Suicide Squad.

Per quanto riguarda Guardiani della Galassia vol.3, invece, l'unica conferma è che questo capitolo chiuderà le storie aperte dal primo film uscito nel 2014. In attesa di sapere quando Gunn potrà dedicarsi alle riprese, ricordiamo che il film in ogni caso non arriverà nelle sale prima del 2022.