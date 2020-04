James Gunn lavorava ad un altro progetto DC Comics prima di The Suicide Squad

James Gunn ha confessato di aver lavorato su un altro progetto DC Comics prima di approdare a The Suicide Squad. Dopo la sorpresa del licenziamento da Guardiani della Galassia da parte della Disney, Gunn decise di passare alla DC in un progetto molto affascinante: creare una nuova versione di The Suicide Squad, dopo il flop di David Ayer.

Nel frattempo James Gunn è stato riassunto dalla Disney e dopo aver terminato i lavori per The Suicide Squad riprenderà quelli per Guardiani della Galassia Vol. 3.

Tuttavia prima di occuparsi di The Suicide Squad, a James Gunn fu offerta una vasta gamma di personaggi da poter adattare per il grande schermo, incluso Superman. Inoltre il regista ha ammesso che ci sono altri due progetti basati su personaggi DC che sarebbe interessato a realizzare.



E di recente il regista ha ammesso di aver lavorato ad un altro progetto DC Comics prima di The Suicide Squad:"Ce n'è stato soltanto uno su cui ho fatto qualsiasi tipo di lavoro (solo per vedere come procedeva dal mio punto di vista). A parte questo, si stava solo considerando se qualcuno di questi fosse adatto a me".

Il primo film su Suicide Squad ha affrontato l'avventura estrema di una squadra di supercriminali, denominata Suicide Squad, reclutati dal governo per una missione pericolosa. La versione di James Gunn, The Suicide Squad, mancherà - tra gli altri - di Will Smith (Deadshot) e Jared Leto (Joker).

In queste ore James Gunn ha svelato un importante dettaglio della trama di The Suicide Squad. In periodo di quarantena, James Gunn lavora da casa ma i rallentamenti sono inevitabili.