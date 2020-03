Tra le altre cose, James Gunn sta anche lavorando da casa a The Suicide Squad

Tempi duri per le grandi produzioni hollywoodiane, costrette a un blocco temporaneo a causa della Pandemia di Coronaviurs, dalla quale sembrerebbero salvarsi soltanto i titoli che hanno già avvisato la post-produzione, come ad esempio The Suicide Squad di James Gunn, su cui infatti il regista sta ancora lavorando.

Rispondendo come al solito a un suo follower via Twitter, che ha chiesto all'autore come stesse passando le sue giornate in questi momenti tanto difficili d'isolamento, James Gunn ha risposto: "Sto lavorando all'editing di The Suicide Squad (da casa). Ma poi scrivo, medito, faccio esercizio, parlo con la mia ragazza, con molte altre persone al telefono, gioco con il mio cane e il mio gatto e creo un playlist su Spotify per voi, ragazzi, mentre penso anche a come posso aiutare gli altri mentre me ne sto chiuso in casa".



I dettagli principali della trama del cinecomic sono ancora tenuti al sicuro nonostante le foto emerse dal set delle riprese, come il primo sguardo a Margot Robbie in The Suicide Squad, e dunque anche da parte nostra c'è una certa curiosità nello scoprire cos'ha preparato Gunn per il suo avvincente ritorno sul grande schermo, che - lo ricordiamo - ha preferito anche ad un nuovo Superman.

The Suicide Squad arriverà nelle sale il 6 agosto 2021, pochi mesi dopo l'uscita prevista per l'atteso The Batman. A proposito del film di Matt Reeves, di recente Gil Perez-Abraham si è unito al cast di The Batman in ruolo che non è ancora stato rivelato.