James Gunn su Lanterna Verde nel DC Universe:'Nathan Fillion sarà Guy al cinema e in tv'

La nuova era dell'universo DC curato da James Gunn e Peter Safran sta per partire e negli ultimi giorni sono fioccati gli aggiornamenti sul casting di Superman: Legacy, il primo capitolo del nuovo corso, diretto da James Gunn. Una new entry che ha suscitato scalpore è certamente Nathan Fillion nel ruolo di Lanterna Verde.

James Gunn su Threads ha confermato gli ingressi in scena di Fillion insieme a Edi Gathegi e Isabela Merced, rispettivamente nei ruoli di Mister Terrific e Hawkgirl.

Un follower ha chiesto a Gunn delucidazioni sulla scelta di Nathan Fillion per Lanterna Verde, dopo le voci su Finn Wittrock come possibile opzione per Guy Gardner nella serie tv:"Gli show su Lanterna Verde non sono separati: Nate [Fillion] interpreterà Guy in tutte le parti del DCU".



A questo punto è chiaro che, nel caso venisse prodotta la serie su Lanterna Verde, sarà proprio Nathan Fillion ad interpretare il personaggio, dopo esser stato scelto per Superman: Legacy, vedrà David Corenswet nel ruolo di Clark Kent e la star di La fantastica signora Maisel Rachel Brosnahan nei panni di Lois Lane.



Nei prossimi giorni potrebbero esserci ulteriori novità su Superman: Legacy e vi terremo aggiornati sull'argomento. Dopo la chiusura della saga MCU di Guardiani della Galassia, James Gunn è pronto a gettarsi a capofitto nel nuovo corso della rivale DC, che cerca da anni di creare un universo cinematografico degno del suo materiale fumettistico.