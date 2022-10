James Gunn, da John Cena a Michael Rosenbaum: gli auguri al boss di DC Studios

Non crediamo di fare un azzardo nel definire James Gunn uno dei (pochi) re Mida del cinecomic: il regista di Guardiani della Galassia e The Suicide Squad non ha sbagliato un colpo finora, né un chiave Marvel né sul fronte DC, ragion per cui è piuttosto logico che a qualcuno venga da esultare davanti al suo coinvolgimento in un nuovo progetto.

Tanto più che, stavolta, il progetto sarà proprio lui a guidarlo: come ormai saprete, James Gunn è infatti il nuovo capo di DC Studios, la realtà appena inaugurata da Warner Bros. Discovery allo scopo di sostituire quella DC Films che, ora possiamo dirlo, pare destinata a lasciare dietro di sé ben pochi ricordi positivi.

L'arrivo di Gunn come sorta di anti-Kevin Feige è stato salutato con gioia non solo dai fan, ma anche da un bel po' di addetti ai lavori: "Congratulazioni a due grandi amici, grandi professionisti e persone straordinarie come James Gunn e Peter Safran per l'opportunità di raccontare l'intera storia del DC Universe" scrive John Cena su Twitter, seguito dal Lex Luthor di Smallville Michael Rosenbaum: "È FANTASTICO AMICO. AMO TUTTO QUESTO e AMO VOI, RAGAZZI".

Dello stesso avviso anche Dan Slot ("Il mio desiderio di vedere nuovi prodotti DC è incredibilmente aumentato dell'UN GAZILLIONE PER CENTO") e Jim Lee ("DC è in ottime mani"). Cosa ne dite? Pensate anche voi che DC abbia fatto effettivamente la scelta giusta? Diteci la vostra nei commenti! Secondo alcune voci, intanto, James Gunn potrebbe realizzare il film sulle Gotham City Sirens con Margot Robbie.