James Gunn ha già iniziato a girare The Suicide Squad!

L'imminente inizio delle riprese di The Suicide Squad era ormai confermato da tempo ma James Gunn ha voluto annunciarlo in prima persona rispondendo ad un fan su Instagram.

Quando un utente gli ha chiesto se le riprese si sarebbero svolte da lunedì, infatti, il regista e sceneggiatore ha confermato: "Sto già girando oggi, in questo momento."

Sequel/reboot del film diretto nel 2016 da David Ayer - lo stesso Gunn non ha ancora dato una risposta definitiva su come si porrà nei confronti di Suicide Squad - il film vedrà il ritorno di Margot Robbie nei panni di Harley Quinn dopo che farà da protagonista in Birds of Prey.

Rivedremo nella pellicola anche Amanda Waller, interpretata nuovamente da Viola Davis, che riunirà ancora una volta il team di supercattivi per contrastare una nuova minaccia. Oltre ai confermati Hai Courtney e Joel Kinnaman, il cast vedrà diversi volti nuovi tra cui Peter Capaldi, Taika Waititi, Nathan Fillion e, a sorpresa, anche Michael Rooker (in passato aveva smentito il suo coinvolgimento nel film).

The Suicide Squad debutterà nelle sale ad agosto 2021. Siete curiosi di sapere cos'ha in serbo il regista dei Guardiani della Galassia? Fatecelo sapere nei commenti. Per altre informazioni vi rimandiamo alle ultime novità sul cinecomic di James Gunn,